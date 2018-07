New York (AFP) Nach einem Brand in einer Atomanlage nahe New York ist einer der beiden Reaktoren automatisch abgeschaltet worden. Bei dem Vorfall am Samstagabend seien keine radioaktiven Strahlen nach außen gelangt, erklärten die Betreiber der Anlage Indian Point Energy Center in Buchanan im Bundesstaat New York. Es habe keine Bedrohung weder für die Arbeiter noch für die öffentliche Sicherheit gegeben. Ingenieure suchten am Sonntag nach der Ursache des Feuers.

