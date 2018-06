Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Mississippi sind am Samstag örtlichen Medienberichten zufolge zwei Polizisten erschossen worden. Wie die Zeitung "The Clarion-Ledger" berichtete, ereignete sich der Vorfall in der Stadt Hattiesburg. Nach Angaben des Gerichtsmediziners von Forrest County, Butch Benedict, wurden die beiden Polizisten im Krankenhaus für tot erklärt. Mindestens einer von ihnen soll dem Zeitungsbericht zufolge aber noch gelebt haben, als er eingeliefert wurde.

