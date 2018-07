Washington (AFP) US-Heimatschutzminister Jeh Johnson hat vor einer "neuen Phase" in der terroristischen Bedrohung weltweit gewarnt. Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) habe durch die effiziente Nutzung sozialer Medien und des Internets die Fähigkeit, bis in die Heimat (die USA) zu reichen und möglicherweise andere zu inspirieren, sagte Johnson in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC am Sonntag. Ein sogenannter einsamer Wolf könne "jederzeit zuschlagen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.