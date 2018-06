Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Sonntag zum ersten Mal den kubanischen Präsidenten Raúl Castro im Vatikan empfangen. Castro habe sich bei Franziskus für dessen "Vermittlung" bei der Wiederannäherung zwischen Kuba und den USA bedankt, teilte Vatikansprecher Federico Lombardi nach der Begegnung mit. Die Audienz, an der auch der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez teilnahm, fand den Angaben zufolge in einem Nebenraum der Vatikanischen Audienzhalle statt und dauerte eine Stunde, was für ein solches Treffen ungewöhnlich lang ist.

