Bremen (dpa) - Mit der Öffnung der Wahllokale hat in Bremen die Landtagswahl begonnen. Rund 500 000 Frauen und Männer können in der Hansestadt bis 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben und über die Zusammensetzung der Bürgerschaft entscheiden. Außerdem werden im kleinsten Bundesland die Kommunalvertretungen gewählt. Umfragen zufolge muss die seit acht Jahren regierende rot-grüne Koalition unter Bürgermeister Jens Böhrnsen mit Verlusten rechnen. Sie dürfte aber ihre Mehrheit in der Bürgerschaft behalten.

