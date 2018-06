Berlin (AFP) AfD-Chef Bernd Lucke hat angebliche Pläne dementiert, er wolle aus seiner Partei austreten und möglicherweise eine neue gründen. "An dem Gerücht ist lediglich wahr, dass ich mir große Sorgen um die AfD mache", schrieb Lucke in einer in der Nacht zum Montag an alle Parteimitglieder verschickten E-Mail, die AFP vorliegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.