Reims (AFP) Die französische Regierung sieht die Beziehungen zu Deutschland durch die BND-Affäre nach eigenem Bekunden nicht belastet. "Das stellt unsere Freundschaft, die unerschütterlich ist, auf keinen Fall in Frage", sagte Außenminister Laurent Fabius am Montag bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Reims. "Ich habe vollstes Vertrauen in unsere deutschen Freunde, dass wenn es in der Vergangenheit Missbräuche gegeben hat, diese Missbräuche nicht mehr stattfinden können."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.