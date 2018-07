Mannheim (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim nimmt in diesem Jahr zum achten Mal am traditionellen Spengler Cup teil. Beim Turnier vom 26. bis 31. Dezember in der Schweiz geht es gegen Gastgeber HC Davos und das Team Canada.

"Wir sind sehr stolz darauf, in diesem Jahr am Spengler Cup teilnehmen zu dürfen. Die Einladung zu diesem hochkarätigen Turnier ist eine Ehre für die Adler, aber auch das deutsche Eishockey insgesamt", sagte Mannheims Geschäftsführer Daniel Hopp.

In den vergangenen beiden Jahren hatte kein Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Davos gespielt.