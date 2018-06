Athen (dpa) - Athen hat die für morgen anstehende Schuldenrate an den Internationalen Währungsfonds überwiesen. Dies berichtete der griechische Rundfunk unter Berufung auf das Finanzministerium. Es handelt sich um eine Tilgungszahlung an den IWF in Höhe von gut 756 Millionen Euro.

