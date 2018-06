Paris (AFP) Der aus der rechtsextremen Front National (FN) verstoßene Parteigründer Jean-Marie Le Pen will eine neue politische Bewegung ins Leben rufen. "Ich werde keine neue Partei gründen. Ich werde eine Bewegung gründen, die nicht in Konkurrenz zur FN steht", sagte der 86-Jährige am Montag dem Sender Radio Courtoisie.

