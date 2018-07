London (AFP) Nach dem Buchhaltungsskandal im vergangenen September will die britische Supermarktkette Tesco nicht mehr mit der Unternehmensberatung PwC zusammenarbeiten. Tesco habe sich nach 32 Jahren Beratung durch PwC nun für das Konkurrenzunternehmen Deloitte entschieden, teilte die Supermarktkette am Montag mit. An der Ausschreibung für den neuen Auftrag habe PwC in gegenseitigem Einverständnis gar nicht teilgenommen, teilten Tesco und PwC mit.

