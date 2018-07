Hongkong (AFP) Eine streunende Wildsau hat im Häuserdschungel von Hong Kong für Aufregung gesorgt. Das Tier verirrte sich in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Chai Wan in ein Geschäft für Kindermode und scheuchte Kunden und Mitarbeiter ins Freie, teilten die Behörden am Montag mit. "Anschließend versteckte es sich in einer Zwischendecke", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

