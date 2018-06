Berlin (dpa) - Deutschland und Israel wollen trotz anhaltender politischer Differenzen in einigen Fragen ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen. Das betonten Bundespräsident Joachim Gauck und der israelische Präsident Reuven Rivlin in Berlin. Gauck erwähnte insbesondere Meinungsunterschiede in der Einschätzung des iranischen Atomprogramms und einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Rivlin lehnt diese ab. 50 Jahre nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern seien Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen weiter gewachsen, sagte Gauck.

