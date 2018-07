Moskau (AFP) Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise reist US-Außenminister John Kerry am Dienstag nach Angaben aus Moskau in die russische Schwarzmeerstadt Sotschi. "Sein Besuch wird erwartet", sagte ein russischer Beamter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das russische Außenministerium wollte den Besuch zunächst nicht bestätigen und verwies auf eine offizielle Erklärung zu einem späteren Zeitpunkt.

