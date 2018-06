Moskau (AFP) US-Außenminister John Kerry reist am Dienstag erstmals seit zwei Jahren nach Russland, wo er mit Präsident Wladimir Putin über die Ukraine-Krise beraten will. Außerdem werde es bei den Gesprächen in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi über die Verhandlungen über ein Atomabkommen mit dem Iran sowie den Konflikt in Syrien gehen, teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Zudem sei ein Treffen Kerrys mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geplant.

