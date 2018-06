Duisburg (dpa) - Bei einem schweren Autounfall sind in Duisburg vier Menschen ums Leben gekommen. Ein 47-Jähriger war mit seinem Auto am Abend auf der Bundesstraße 288 zunächst auf einen Kleinwagen aufgefahren und dann in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann, der 87 Jahre alte Fahrer und die 86 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos waren sofort tot. Der 16-jährige Sohn des 47-Jährigen verstarb später im Krankenhaus, seine 17-jährige Tochter wurde schwer verletzt.

