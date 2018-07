Kathmandu (AFP) Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal hat ein weiteres schweres Beben den Himalaya-Staat erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am Dienstag eine Stärke von 7,3. Sein Zentrum lag demnach etwa 76 Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu in 15 Kilometern Tiefe. Nach UN-Angaben kamen mindestens vier Menschen ums Leben.

