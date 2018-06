São Paulo (AFP) US-Fernsehstarlet Kim Kardashian hat in Brasilien eine neue Modelinie gestartet. Sie habe nach Kleidern gesucht, die "simpel und sexy" seien, den Kurven der Brasilianerinnen schmeichelten und ihrem eigenen Stil entsprächen, sagte die 34-Jährige am Montag in São Paulo bei der Vorstellung ihrer Kollektion "Kim Kardashian West" für C&A Brasilien. Deshalb habe sie auch ausschließlich elastische Stoffe gewählt, "die sich jeder Körperform anpassen". Zu ihrer Kollektion gehören neben Sandalen, hautengen Röcken und Kleidern auch die für sie selbst typischen bauchfreien Tops.

