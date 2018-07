Paris (AFP) Wegen eines provokativen Grußes am Berliner Holocaust-Mahnmal ist ein rechtsextremer französischer Publizist zu 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht drohte Alain Soral am Dienstag zudem Haft an, sollte er die wegen rassistischer Beleidigung verhängte Geldstrafe nicht bezahlen. Der Autor wurde auch zur Zahlung von insgesamt 14.000 Euro Schadenersatz an sieben Vereinigungen verurteilt, die in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten waren.

