Duisburg (AFP) Neuwagenkäufer in Deutschland werden immer älter. Im ersten Quartal 2015 war der Käufer eines neuen Autos im Schnitt 53 Jahre alt, wie der Autoforscher Ferdinand Dudenhöffer am Dienstag in Duisburg mitteilte. Vor 20 Jahren seien Neuwagenkäufer dagegen mit durchschnittlich 46,1 Jahren noch deutlich jünger gewesen.

