Brüssel (AFP) Österreich hat sich bei der EU-Kommission über die deutsche Pkw-Maut beschwert und die Behörde zum Eingreifen aufgefordert. Die Kommission solle "so rasch wie möglich" ein "Prüfungsverfahren im Hinblick auf die EU-Konformität dieser Maut" veranlassen, fordert Verkehrsminister Alois Stöger in einem Schreiben aus Wien, das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Brüssel vorlag.

