Düsseldorf (AFP) Verbraucher müssen in mehreren Bundesländer mit Verzögerungen bei der Briefzustellung rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief Post-Mitarbeiter am Dienstag in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Warnstreiks auf. In Bayern sollen sich demnach mehr als 200 Betriebsstätten in den "kommenden Tagen" an dem Ausstand beteiligen, die bis kurz vor der nächsten Tarifrunde am Mittwoch in einer Woche andauern könnten.

