Berlin (AFP) Der Großteil des in Deutschland angebotenen Fleisches ist aus Sicht von Umweltschützern ökologisch ungenügend. 90 Prozent der Fleisch- und Wurstwaren erfüllten "die Mindestanforderungen an ökologische Nachhaltigkeit" nicht, erklärte die Umweltorganisation WWF am Dienstag in Berlin. Für einen Einkaufsratgeber hatte der WWF nach eigenen Angaben Produktionsmethoden, Labels und Warenklassen von Fleischprodukten in Deutschland untersucht und mit Hilfe eines einfachen Ampelsystems bewertet.

