Prag (dpa) - Nach dem 2:3 nach Penaltyschießen zum deutschen Abschluss der Eishockey-WM gegen Österreich steht Bundestrainer Pat Cortina vor dem Aus. Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, Franz Reindl, vermied am späten Abend in Prag jegliches Bekenntnis für Cortina, dessen Vertrag nach drei Jahren ausläuft. "Das sind Dinge, die ich jetzt nicht besprechen will. Ich habe immer gesagt, wir setzen uns nach der WM zusammen." Das werde man vermutlich schon nächste Woche tun und dann ein Statement abgeben, sagte Reindl nach dem deutschen Vorrunden-Aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.