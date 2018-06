Kathmandu (dpa) - 17 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal hat ein weiteres gewaltiges Beben das Land erschüttert. Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam hatte das Beben die Stärke 7,4 und lag nur zehn Kilometer unter der Oberfläche. Das Epizentrum lag demnach nur wenige Dutzend Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu. Korrespondenten berichten, dass in Kathmandu alle Menschen in Panik auf die Straße rannten. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,8 vor zweieinhalb Wochen lag westlich von Kathmandu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.