Essen (dpa) - Die Karstadt-Warenhäuser in Bottrop und Dessau sollen laut einem Medienbericht Ende März 2016 geschlossen werden. Das schreibt die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Die Filialen in Recklinghausen, Neumünster und Mönchengladbach sollen dann Ende Juni 2016 ihren Betrieb einstellen, hieß es weiter. Laut "Handelsblatt" sind in den fünf Filialen insgesamt fast 500 Mitarbeiter betroffen. Heute wird sich Berichten zufolge der Aufsichtsrat des angeschlagenen Kaufhaus-Konzerns mit den Plänen befassen.

