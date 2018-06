Berlin (dpa) - Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Berlin trifft Israels Präsident Reuven Rivlin heute mit Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier zusammen. Gemeinsam mit Merkel wird er im Kanzleramt auch mit einer Gruppe Jugendlicher über den Stand der deutsch-israelischen Beziehungen diskutieren. Am Abend findet in der Philharmonie ein Festakt zum 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel statt. Gestern hatten sich Bundespräsident Joachim Gauck als auch Merkel klar für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten ausgesprochen.

