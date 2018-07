Skopje (AFP) Nach den blutigen Gefechten zwischen der Polizei und einer bewaffneten Gruppe im Norden Mazedoniens sind am Dienstag zwei Minister und der Geheimdienstchef des Landes zurückgetreten. Innenministerin Gordana Jankuloska, Transportminister Mile Janaieski und der Direktor des Geheimdiensts DBK, Saso Mijalkov, hätten ihren Rücktritt eingereicht, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Ministerpräsident Nikola Gruevski habe die Rücktritt angenommen. Bei den Gefechten in der Stadt Kumanovo waren am Wochenende 22 Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.