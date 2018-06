FC Bayern München im Champions-League-Halbfinale ausgeschieden

München (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München ist trotz eines 3:2 (1:2) gegen den FC Barcelona am Dienstag im Champions-League-Halbfinale ausgeschieden. Die Münchner hatten das Hinspiel in Barcelona 0:3 verloren. Damit treffen die Spanier am 6. Juni im Endspiel im Berliner Olympiastadion auf den Sieger der Begegnung zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin. Medhi Benatia (7.), Robert Lewandowski (59.) und Thomas Müller (74.) trafen für die Münchner, beide Tore für Barca erzielte Neymar (15. und 29.).

Prödl verlässt Werder Bremen nach sieben Jahren

Bremen (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Sebastian Prödl verlässt den Bundesligisten SV Werder Bremen nach dieser Saison. Das gaben er und der Verein am Dienstag bekannt. Der Innenverteidiger werde seinen Vertrag nicht verlängern, hieß es von Werder. Wohin der 27-Jährige wechselt, gab er nicht bekannt. Prödl, der im Sommer 2008 vom SK Sturm Graz nach Bremen gekommen war, soll aber ein Angebot von Besiktas Istanbul vorliegen haben.

Deutsche U17-Fußballer im Viertelfinale - 4:0 gegen Tschechien

Stara Zagora (dpa) - Mit dem dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel haben die deutschen U17-Fußballer bei der Europameisterschaft in Bulgarien das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück bezwang am Dienstag in Stara Zagora Tschechien mit 4:0 (3:0) und trifft nun im Viertelfinale als Gruppenerster am Freitag auf den zweimaligen Titelträger Spanien. Sechs der acht Viertelfinalisten qualifizieren sich zudem für die Weltmeisterschaft in Chile (17. Oktober bis 8. November).

Bayern-Basketballer müssen in Playoffs Ausgleich hinnehmen

Frankfurt/Main (dpa) - Titelverteidiger Bayern München hat im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga den Ausgleich hinnehmen müssen. Die Bayern verloren am Dienstagabend bei den Fraport Skyliners Frankfurt überraschend deutlich mit 69:93 (32:37). Damit steht es in der Best-of-Five-Serie 1:1. Kurz vor dem Einzug ins Halbfinale stehen dagegen die Brose Baskets Bamberg. Der Hauptrunden-Erste gewann bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 89:84 (74:74, 38:33) nach Verlängerung und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Formolo gewinnt vierte Giro-Etappe - Clarke übernimmt Rosa Trikot

La Spezia (dpa) - Der italienische Radprofi Davide Formolo hat die vierte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Fahrer des Cannondale-Teams holte sich am Dienstag nach 150 Kilometern von Chiavari nach La Spezia den Sieg im Alleingang. Formolo hatte im Ziel einen Vorsprung von rund 22 Sekunden auf die erste Verfolgergruppe, der auch die Spitzenfahrer Alberto Contador (Spanien) und Fabio Aru (Italien) angehörten. Das Rosa Trikot des Gesamt-Ersten übernahm der Australier Simon Clarke, der mit seinem zweiten Platz den diesmal abgeschlagenen Landsmann und Orica-Teamkollegen Michael Matthews an der Spitze ablöste.

Zweitrunden-Aus für Lisicki in Rom - Kohlschreiber gibt auf

Rom (dpa) - Sabine Lisicki ist beim WTA-Tennisturnier in Rom in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-22. verlor gegen die ungesetzte Schweizerin Timea Bacsinszky am Dienstag nach 1:24 Stunden 4:6, 3:6. Die Kielerin Angelique Kerber trifft am Mittwoch noch auf Irina-Camelia Begu aus Rumänien. Bei den Männern hat Philipp Kohlschreiber sein Zweitrunden-Match aufgeben müssen. In der Partie gegen den an Nummer 15 gesetzten Kevin Anderson aus Südafrika beendete der 31 Jahre alte Augsburger beim Stand von 0:3 die Partie.

Hockey-Damen verlieren gegen Belgien - Herren siegen gegen Irland

Moers (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben das zweite Vorbereitungsspiel auf die Olympia-Qualifikation gegen Belgien knapp verloren. Einen Tag nach dem 1:0-Erfolg unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders den Belgierinnen am Dienstag in Moers mit 2:3 (1:2). Die Herren haben dagegen auch das zweite Test-Länderspiel gegen Irland für sich entschieden. Dem 3:2-Erfolg vom Vortag ließen sie am Dienstag in Krefeld ein 6:2 (3:2) folgen.