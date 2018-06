Kathmandu (AFP) Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben hat ein weiteres schweres Beben Nepal erschüttert. Nach Angaben des US-Instituts USGS hatte das Beben am Dienstag eine Stärke von 7,4, sein Zentrum lag demnach an der Grenze zu China etwa 83 Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu in 18,5 Kilometern Tiefe. Bei dem ersten Beben der Stärke 7,8 vom 25. April waren nach bisherigen Angaben über 8000 Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.