Rom (dpa) - Die deutschen Tennis-Profis haben beim Turnier in Rom in der zweiten Runde einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nach den Niederlagen für Florian Mayer und Mona Barthel in Runde eins ereilte eine Runde später auch Philipp Kohlschreiber und Sabine Lisicki das Aus.

Lediglich Angelique Kerber kann bei der Sandplatz-Veranstaltung noch den Sprung in die dritte Runde schaffen. Deutschlands bester Tennisprofi Kohlschreiber hatte in der italienischen Hauptstadt aufgeben müssen. In der Partie gegen den an Nummer 15 gesetzten Kevin Anderson aus Südafrika beendete der 31 Jahre alte Augsburger beim Stand von 0:3 aus zunächst unbekanntem Grund die Partie. Florian Mayer war als erster Deutscher in Rom bereits am Sonntag in der ersten Runde ausgeschieden.

Bei den Damen gab es für Sabine Lisicki ein frühes Aus. Die 25-Jährige schied beim WTA-Turnier am Dienstag ebenfalls in der zweiten Runde aus. Die Weltranglisten-22. verlor gegen die ungesetzte Schweizerin Timea Bacsinszky nach 1:24 Stunden 4:6, 3:6.

Als erste deutsche Spielerin war zuvor bereits Mona Barthel ausgeschieden. Die 24-Jährige aus Neumünster musste sich der Weltranglisten-Zehnten Carla Suárez Navarro 4:6, 6:2, 3:6 in Runde eins geschlagen geben. Nach 2:09 Stunden verwandelte die an Nummer zehn gesetzte Spanierin ihren Matchball.

Die Kielerin Angelique Kerber trifft in ihrem Zweitrunden-Match am Mittwoch auf Irina-Camelia Begu aus Rumänien.

