Bujumbura (AFP) Ein Putschversuch hat die Spannungen im ostafrikanischen Burundi am Mittwoch weiter verschärft. Der General und ehemalige Geheimdienstchef Godefroid Niyombare verkündete über einen privaten Radiosender, Staatspräsident Pierre Nkurunziza sei abgesetzt und die Regierung aufgelöst. Das Präsidentenamt sprach dagegen von einem vereitelten Umsturzversuch. Nkurunziza hielt sich im benachbarten Tansania auf und machte sich am Nachmittag auf den Rückweg in seine Heimat.

