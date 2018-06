Peking (AFP) Folter und Misshandlungen sind bei der chinesischen Polizei nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) immer noch weit verbreitet. Obwohl die Regierung in Peking zugesagt habe, falsche und erzwungene Geständnisse zu bekämpfen, würden die Misshandlungen immer noch von der Polizei vertuscht und von Richtern und Staatsanwälten ignoriert, heißt es in einem am Mittwoch vorgelegten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Foltervorwürfe würden in der Regel nicht strafrechtlich verfolgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.