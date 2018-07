Peking (AFP) In China sind zehn Menschen festgenommen worden, weil sie einen Panda getötet und mit seinem Fleisch und Fell gehandelt haben sollen. Das Fell, knapp zehn Kilo Fleisch, vier Knochen und die Gallenblase seien im Dezember sichergestellt worden, berichtete der Sender CCTV am Mittwoch. Zwar gibt es in China einen blühenden Schwarzmarkt für exotische Tiere oder Tierteile, doch dass die vom Aussterben bedrohten Pandas gewildert werden, ist höchst selten.

