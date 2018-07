Garching (AFP) In einer Riesengalaxie haben Astronomen eine mysteriöse neue Art von Sternhaufen entdeckt: Die rätselhaften Sternensysteme sehen zwar aus wie normale Sternhaufen, enthalten aber deutlich mehr Masse, wie die Europäische Südsternwarte (ESO) am Mittwoch in Garching mitteilte. Diese bislang unbekannte Klasse von Kugelsternhaufen könnte entweder unerwartet große Mengen sogenannter Dunkler Materie in sich bergen oder aber massereiche Schwarze Löcher - wobei beide Erklärungsmöglichkeiten die Forscher vor ein Rätsel stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.