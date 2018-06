Berlin (AFP) Einen schlafenden Einbrecher hat ein Mann in Berlin in seinem Wohnzimmer entdeckt. Als der Wohnungseigentümer am späten Dienstagabend nach Hause kam, sah er den "augenscheinlich stark alkoholisierten Mann" auf seiner Couch schlummern, wie die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilte. Die Terrassentür war demnach aufgebrochen, Fernsehgeräte und Computertechnik fehlten.

