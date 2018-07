Ramallah (AFP) Deutschland verstärkt seine Hilfen für den Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens. Wie das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) am Mittwoch mitteilten, sagte die Bundesregierung weitere 37 Millionen Euro für die Wiedererrichtung von Häusern zu, die 2014 im Gazakrieg zerstört wurden. Damit steigt der Gesamtbetrag der deutschen Hilfe für die Kriegsflüchtlinge in der Palästinenserenklave am Mittelmeer auf 80 Millionen Euro. Deutschland stehe damit aktuell an zweiter Stelle der Geberländer, erklärte das Hilfswerk.

