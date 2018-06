Berlin (AFP) Gegen viele Keime kann die "Wunderwaffe" Antibiotika nichts mehr ausrichten, weil sie ihre Wirksamkeit verloren hat - Deutschland will die Bekämpfung solcher Antibiotika-Resistenzen nun weiter vorantreiben. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch in Berlin neue Maßnahmen, die die Entstehung und Ausbreitung von Resistenzen verhindern soll. So soll die Überwachung ausgebaut werden, um neue Erreger und Resistenzen frühzeitig zu erkennen. Zudem soll die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika, schnellerer Testverfahren und alternativer Therapiemethoden verstärkt werden.

