Berlin (AFP) Angesichts der Streiks in mehreren Branchen hat der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, die Lohnforderungen der Gewerkschaften verteidigt und die Arbeitgeber zu mehr Zugeständnissen aufgefordert. Die von Verdi verlangten zehn Prozent Lohnplus für Erzieher und zwölf Prozent bei der Post seien "keine hohen Forderungen, sonder längst überfällige Flurbereinigungen", sagte Hoffmann der "Bild"-Zeitung. Arbeitskämpfe bei Dienstleistungen "treffen Bürger leider mehr als Streiks in einem Automobilkonzern". "Aber wir müssen den Wert der Arbeit in unserer Gesellschaft diskutieren", forderte der Gewerkschafter.

