Berlin (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat sich zum Minsker Abkommen für eine Befriedung der Ostukraine bekannt. Seine Regierung wolle "alle 13 Punkte von Minsk entsprechend ausführen", sagte er am Mittwoch vor einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Dazu gehöre auch die Einsetzung von Arbeitsgruppen, um den politischen Prozess in Gang zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.