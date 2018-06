Kathmandu (AFP) Nach dem neuerlichen Erdbeben in Nepal haben Rettungskräfte am Mittwoch ihre Suche nach Überlebenden fortgesetzt. Tausende Menschen verbrachten die Nacht aus Angst vor weiteren Erschütterungen im Freien, nachdem am Dienstag mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen waren. Die nepalesische Luftwaffe nahm zudem die Suche nach einem US-Militärhubschrauber wieder auf, der seit Dienstag verschwunden ist, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte.

