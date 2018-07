Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen auch in der Zukunft auf Chris Connolly. Der 27 Jahre alte Amerikaner unterschrieb bei den Sauerländern einen Vertrag für die kommende Spielzeit. "Chris hat jetzt bereits zwei Jahre seine Qualitäten in der Offensive und seine Zuverlässigkeit in der Verteidigung unter Beweis gestellt. Wir sind sehr froh, weiter mit ihm arbeiten zu können", sagte Roosters-Manager Karsten Mende.