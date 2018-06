Tampa (SID) - Die Tampa Bay Lightning haben ihre Favoritenrolle in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL unterstrichen und sind nach einem 4:1 gegen die Montreal Canadiens ins Conference-Finale im Osten eingezogen. Dort warten auf Tampa Bay entweder die New York Rangers oder die Washington Capitals. In dieser Serie steht es 3:3.

Nach drei Siegen zu Beginn der best-of-seven-Serie hatte Tampa zwei Niederlagen in Folge kassiert und stand unter Druck. Doch nach dem bislang besten Spiel der Entscheidungsrunde rückte der Stanley-Cup-Sieger von 2004 die Verhältnisse wieder zurecht und darf weiter vom zweiten Finaleinzug träumen.