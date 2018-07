Kathmandu (dpa) - Die Zahl der Toten bei dem gewaltigen Himalaya-Nachbeben ist auf mindestens 83 gestiegen. Weitere Tote werden befürchtet, da an den Berghängen zahlreiche große Erdrutsche abgingen und Siedlungen verschütteten.

Allein in Nepal seien mehr als 1900 Menschen verletzt worden, sagte Polizeisprecher Kamal Singh Bam in Kathmandu. Das Nachbeben am Dienstag hatte die Stärke 7,3, während das große Beben vor zweieinhalb Wochen mit 7,8 angegeben wurde. Dabei starben mehr als 8000 Menschen. Die Online-Plattform "ekantipur" berichtete, die Schulen in den betroffenen Gebieten in Nepal würden nun nicht wie geplant am 14. Mai, sondern erst am 30. Mai öffnen.

Twitter-Liste der dpa

Angaben US-Erdbebenwarte

Geoforschungszentrum Potsdam zum ersten Beben

CIA World Factbook Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Geoforschungszentrum zum Nachbeben

USGS zum Nachbeben

Twitter-Account des indischen Verteidigunsministeriumssprecher

Twitter-Account des National Emergency Operation Centre

OCHA Flash Update 12.5.

Bericht von ekantipur