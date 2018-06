Brüssel (AFP) Die Wirtschaft der Eurozone ist zu Jahresbeginn stärker als zuletzt gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt in den 19 Ländern der Währungsunion legte im ersten Quartal um 0,4 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen in Luxemburg mitteilte. Im letzten Quartal 2014 hatte das Wirtschaftswachstum in der Eurozone bei 0,3 Prozent gelegen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum steigerte sich das Bruttoinlandsprodukt in den Euroländern saisonbereinigt um 1,0 Prozent.

