Los Angeles (dpa) - Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander (26, "Ex Machina") ist in Hollywood weiter auf Erfolgskurs. Laut "Hollywood Reporter" ist der Nachwuchsstar nun an der Seite von Tom Hanks für die Hauptrolle in dem Drama "The Circle" im Gespräch.

Vorlage ist der gleichnamige Roman von US-Autor Dave Eggers über eine Welt in der nahen Zukunft, in der sämtliche Informationen über alle Menschen offenliegen. Vikander soll eine junge College-Absolventin spielen, die für eine mächtige Tech-Firma arbeitet und dort ihrem charismatischen, aber undurchsichtigen Chef (Hanks) näher kommt. Nach ihrem internationalen Erfolg mit dem dänischen Film "Die Königin und ihr Leibarzt" macht Vikander derzeit als verführerische Roboterfrau

in dem Science-Fiction-Film "Ex Machina" von sich Reden. In den letzten Monaten wirkte sie in mehreren großen Produktionen mit, darunter "The Man from U.N.C.L.E.", "The Danish Girl" und "Adam Jones".

