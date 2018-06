Los Angeles (dpa) - Liam Neeson (62), der zuletzt in dem Action- Thriller "Run All Night" einen Gangster auf der Flucht vor der Mafia spielte, will sich erneut als Action-Star beweisen.

Wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, verhandelt der britische Hollywood-Star um die Rolle eines CIA-Agenten in dem geplanten Terroristenkrimi "A Willing Patriot". Neeson soll einen Agenten spielen, der sich mit einer Terrorgruppe ein lebensgefährliches Katz-und-Maus-Spiel liefert. Der dänische Regisseur Martin Zandvliet, der auch das deutsch-dänische Kriegsdrama "Unter dem Sand" drehte, inszeniert den Thriller. Die "96 Hours - Taken"-Trilogie hat Neeson ("Schindlers Liste") zum gefragten Action-Darsteller gemacht. Derzeit dreht er unter der Regie von Martin Scorsese den Historienfilm "Silence".