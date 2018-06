Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Dermot Mulroney (51, "Jobs", "Im August in Osage County") und seine australische Kollegin Abbie Cornish (32, "RoboCop") übernehmen die Hauptrollen in dem Psycho-Thriller "Lavender".

"Variety" zufolge will Regisseur Ed Gass-Donnelly noch in diesem Monat in seiner kanadischen Heimatstadt Toronto mit den Dreharbeiten beginnen. Cornish mimt eine Fotografin, die unter schwerem Gedächtnisverlust leidet. In ihren Fotos stößt sie auf Zeichen, die darauf hinweisen, dass sie möglicherweise in Todesfälle von Verwandten verwickelt ist, die sie nicht einmal kannte. Der Kanadier Diego Klattenhoff (35, "After Earth", "Pacific Rim") spielt ebenfalls mit.