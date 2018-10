Calais (AFP) Ein Video, das offenbar Polizeigewalt gegen Flüchtlinge in der Hafenstadt Calais zeigt, hat in Frankreich eine Debatte über den Umgang mit Migranten losgetreten. Die Generaldirektion der französischen Polizei teilte am Dienstag mit, wegen der Aufnahmen sei am Montag die Generalinspektion der Polizei eingeschaltet worden, um mögliches Fehlverhalten von Beamten zu untersuchen. Die Organisation Calais migrants solidarity (CMS) hatte die Aufnahmen im Hafenbereich gemacht und veröffentlicht.

