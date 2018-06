Cannes (AFP) Die Kinowelt blickt voller Spannung nach Cannes: Bis zum 24. Mai werden in der französischen Mittelmeerstadt zahlreiche Stars und Tausende von Filmfans aus aller Welt erwartet. In die offizielle Auswahl des 68. Filmfestivals von Cannes, das am Mittwochabend feierlich eröffnet werden sollte, haben es dieses Jahr 53 Spielfilme geschafft. 19 davon laufen im Hauptwettbewerb und sind damit im Rennen um die begehrte Goldene Palme für den besten Film.

